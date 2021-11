Na noite de domingo, 07, um assalto com reféns agitou a comunidade Cooperfrutos, localizada a cerca de 15 km de Vilhena, ás margens da BR-174, sentido Juína, pois os dois criminosos que participaram do roubo acabaram trocando tiros com a polícia e um deles quase morreu.

Segundo as últimas informações sobre o caso, um morador da comunidade viu o momento em que a caminhonete Hilux de um conhecido acessou a BR, sentido Vilhena em alta velocidade, porém, sendo conduzida por um sujeito desconhecido.

Após a acionar a polícia militar e repassar suas suspeitas de que a situação poderia se tratar de um furto, a testemunha também informou as características do veículo, que através das câmeras de segurança do posto da Polícia Rodoviária Federal, foi flagrada passando pelo local sentido Comodoro.

No encalço do suposto ladrão, os militares alcançaram a caminhonete atrás de um comboio de viaturas da Força Nacional, devido o condutor ter evitado a ultrapassagem para fugir de uma abordagem.

Ao receber ordem de parada, o motorista jogou o veículo em uma ribanceira de aproximadamente 5 metros e tentou prosseguir a fuga a pé, mas antes disso, acabou efetuado um disparo contra a guarnição, que de pronto revidou, mas não acertou.

Vendo que não conseguiria fugir, o suspeito, se rendeu e foi identificado como sendo Lindomar da Silva, de 38 anos, que recém havia saído da prisão, devido cumprir pena por um assalto a mão armada cometido por ele e outro comparsa, no dia 04 de março de 2017, na Avenida J. Ribeiro região central do distrito de Novo Plano, em Chupinguaia, onde foram roubados mais de R$ 34 mil em espécie de um empresário. (Reveja AQUI)

Após confessar que o dono do veículo e a esposa tinham ficado como reféns, Lindomar acompanhou os militares até o imóvel localizado na comunidade Cooperfrutos, onde os policiais foram recebidos a tiros pelo comparsa dele, Valdenir Claudino Duarte, vulgo “Polaquinho”, de 39 anos, que estava no imóvel mantendo as vítimas amarradas até que o parceiro de crime pudesse fugir.

Após ser atingido por dois tiros disparados pelos policiais, Valdenir foi rendido e levado a uma Unidade Pronto Atendimento (UPA), onde passou por cirurgia e sobreviveu. O homem já possui diversas passagens por vários crimes, inclusive já chegou a ser preso por xingar um policial de “veado” dentro do Fórum local durante uma audiência. (Reveja AQUI)

O comparsa Lindomar também recebeu atendimento médico devido se queixar de fortes dores causadas pela colisão que provocou com o veículo que conduzia contra o barranco.

Segundo relatos das vítimas, os assaltantes chegaram ao local chamando o morador pelo nome.

No quintal da casa das vítimas os policiais ainda localizaram uma motocicleta Honda CG, com a qual os suspeitos chegaram até ao local e que já teria sido usada em um assalto cometido a uma distribuidora localizada na área urbana de Vilhena.