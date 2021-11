O médico Luiz Eduardo Dias Parada, que denunciou a morte de 30 pessoas por contaminação na hemodiálise, confirmou presença e será ouvido pelos vereadores nesta quarta-feira, 10, às 10h, no “Plenarinho”, no prédio da Câmara de Cacoal.

A informação é do presidente da Casa de Leis, João Pichek (Republicanos), durante discurso na sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, 8.

De acordo com Pichek, o profissional de saúde estará no Legislativo para esclarecer denúncias a respeito da Hemodiálise. Ele convidou todos os parlamentares para estarem presentes e ouvir as declarações do médico.

Ainda, na sessão, o vereador Paulinho do Cinema (PSB) sugeriu para convidar também o ex-secretário municipal de saúde, Marco Aurélio Vasques e o médico Estanislau Júnior, que também trabalharam na ocasião. A Mesa Diretora fará convite e a reportagem do Extra de Rondônia acompanhará o assunto.

O CASO

Na sessão de 18 de outubro passado, o vereador Valdomiro Corá (MDB) solicitou a criação de uma Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) para investigar as denúncias do médico.

“Esta Casa precisa cobrar do prefeito, da secretária de Saúde e demais responsáveis, uma explicação sobre essas denúncias, e o sobre o que pode ser feito para que esta situação, que é muito séria, se resolva”, cobrou Corazinho.

Em à parte, o vereador Paulo Henrique, assegurou que já falou com profissionais da área, e deixou claro que a denúncia e tão grave que o Ministério Público (MP) já está tomando providências em relação ao assunto (leia mais AQUI).