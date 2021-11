A dona de casa Juscileide Costa Medrado, entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 8, para comentar um episódio durante a sessão ordinária da semana passada.

Na ocasião, ela resolveu bater palmas ao discurso da vereadora Vivian Repessold (PP) e foi proibida de continuar a manifestação pelo presidente da Casa, Ronildo Macedo (leia mais AQUI).

Ao site, Juscileide garante que não existe na legislação municipal algum artigo que lhe proíba apenas bater palmas. Para ela, a situação tem mais a ver com intimidação.

“Aplaudi porque queria que todos os vereadores entendessem que os recursos destinados para Vilhena são importantes e queria saber realmente o paradeiro de R$ 850 mil destinado pela deputada estadual Rosangela Donadon para o município. É o meu direito como cidadã vilhenense. Com esse dinheiro, dá comprar vários equipamentos e ajudar os pacientes da covid-19, por exemplo. Minha manifestação se deu como cidadã vilhenense, como filha e tia que perdeu um parente nesse Hospital Regional. Fomos bem atendidos pelos profissionais da unidade de saúde, mas faltavam medicamentos. Essa é a minha indignação”, explica.

Ela garante que não provocou desordem na sessão legislativa, contrariando as afirmações de Macedo. “Diferente do que ele alegou, eu apenas aplaudi para reivindicar meus direitos e não fiz tumulto. Não entendi porque o senhor Macedo ficou tão irritado com isso, já que na sessão anterior estavam os empresários lá e aplaudiram até cansar. Por tanto, gostaria que o vereador se retratasse. Pra mim, foi uma intimidação para colocar a mordaça na minha boca. Não estamos mais nos tempos dos coronéis onde a mulher não tinha voz. Hoje lutamos de igual para igual com os homens. Como mulher, não vou me calar e vamos cobrar providências. Vou continuar participando mais ativamente das sessões ordinárias no Legislativo para reivindicar a boa aplicação dos recursos destinados para Vilhena”, avisou.

“CHUVA” DE PALMAS POR EMPRESÁRIOS

Na mesma sessão, o vereador Dhonatan Pagani (PSDB), confrontou Macedo e lembrou que empresários tiveram a mesma conduta através de “chuvas” de palmas em apoio ao projeto milionário de enfeite natalino, não havendo nenhum tipo de repúdio. Macedo, apesar de não votar na oportunidade, era um dos vereadores que apoiava a decoração