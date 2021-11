Com o apoio do deputado Cirone Deiró, Cacoal receberá no próximo sábado, 13, evento inédito de Muay Thai Super Fight.

O professor Marcos Rocha destacou que o Muay Thai é um esporte dinâmico e contribui com a melhora do condicionamento físico, além de promover o fortalecimento muscular, aumentar a elasticidade e favorecer o bom funcionamento cardiovascular.

A casa de show Millenium, em Cacoal será palco desse grande evento que contará com a presença de lutadores com experiência e títulos internacionais e nacionais. Entre as presenças confirmadas o destaque vai para o mineiro klanthay que tem no currículo lutas na Tailândia Casaquistão, a campeã Pan-americana de Muay Thai, Mercedes Rodriguez do Uruguai e Rosemir Machado também com experiência na Tailândia. O Muay Thai Super Fight já tem a presença confirmada de atletas rondonienses dos municípios de Ariquemes e Porto Velho.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, a realização desse evento na Capital do Café é uma oportunidade para popularizar o esporte e atrair novos praticantes entre jovens e adultos. Os especialistas apontam os benefícios do Muay Thai, arte marcial conhecida como a arte das “oito armas”, por utilizar estrategicamente as oito regiões do corpo. Segundo o professor Marcos Rocha, idealizador do evento que será realizado no próximo dia 13, na Capital do Café, o Muay Thai é um esporte dinâmico e contribui com a melhora do condicionamento físico, além de promover o fortalecimento muscular, aumentar a elasticidade e favorecer o bom funcionamento cardiovascular.

Segundo o professor Marcos Rocha que lidera a equipe A R Muay Thai, responsável pela organização do evento, já foram confirmadas lutas para os atletas semiprofissionais de Cacoal, Rolim de Moura e Ji-Paraná. “Nos últimos tempos recebemos inúmeras solicitações dos nossos alunos e atletas de outros municípios para realizar um evento dessa natureza como forma de incentivar e popularizar a prática esportiva no estado. Acredito que esse é o primeiro passo para criarmos uma rede esportiva de Muay Thai com a presença de atletas em todos os municípios,” destacou.

Além do deputado Cirone, segmentos da iniciativa privada também se uniram para apoiar o evento, a exemplo da Innovare Cosméticos, Dilab, Odonto Corsi, Plano da Economia, Art Som, Garofo Entulho, Ambev Cone Sul e Pimenta Bueno, JR Projetos Agropecuários e Panificadora Belém, professor Marcos Rocha informou que as inscrições para o evento ainda estão abertas. “Agradecemos o apoio e parceria de todos aqueles que tem nos ajudado a tornar realidade esse antigo sonho e oferecer uma oportunidade para os atletas que vinham nos solicitando um evento dessa importância,” concluiu.

Para mais informações acesse o Instagram arocha.thai ou faça contato pelo WhatsApp (69) 9 9304-4343 com o professor Marcos Rocha.