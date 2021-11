No final da tarde desta quarta-feira, 10, o homem identificado como Paulo Cezar, de 40 anos, principal suspeito de assassinar e estuprar o garoto Wanderson Correia, de 10 anos, em Rolim de Moura, foi encontrado morto na unidade prisional em que cumpria prisão preventiva.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, Paulo teria decidido tirar a própria vida. A perícia técnica se encontra no local para apurar mais detalhes da situação.

No último dia 28 de outubro, foi divulgado um laudo realizado pela perícia do material coletado na vítima que constatou a presença de sêmen do infrator no garoto. No momento da prisão, o suspeito teria confessado o assassinato o menino, feito através de asfixia, já que intensão do mesmo seria abusar sexualmente do garoto.

O CASO

O garoto desapareceu em 14 de outubro passado. Ele foi encontrado com a camiseta amarrada no pescoço, sem roupas e com sinais de estrangulamento. O fato aconteceu na Rua A, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura (leia mais AQUI e AQUI).