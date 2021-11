Na noite de sábado, 13, um homem identificado como Ademar Rosario dos Santos, foi morto com tiro de espingarda desferido de forma acidental por um colega de trabalho, na linha 2, em uma fazenda localizada a 80 km do município de Cerejeiras.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, Ademar saiu com o colega para caçar e pouco tempo depois, os colegas de alojamento ouviram um estampido, mas não se preocuparam.

No entanto, após alguns minutos do disparo, o colega que saiu com Ademar para caçar, chegou ao alojamento desesperado afirmando que o havia matado de forma acidental, no momento em que foi lhe entregar a arma de fogo e esta disparou.

Muito assustado, o homem não quis aguardar a chegada da polícia e pediu para que os colegas o levassem para a cidade tendo estes se negado.

Ainda preocupado com o que poderia acontecer, o funcionário fez ligação direta em uma motocicleta Honda Pop de cor preta e fugiu sentido ao município de Cerejeiras, levando consigo a arma usada do crime e uma garrucha.

Após serem informados dos fatos, a Polícia Militar se dirigiu ao local e encontrou o corpo de Ademar caído às margens da estrada como se tivesse sido arrastado por alguns metros.

Após os trabalhos da perícia técnica, o corpo foi liberado para uma funerária de plantão, mas o autor do disparo não foi localizado.