A Comissão Organizadora Estadual dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), confirmou nesta sexta-feira, 12, o adiamento do início da competição, que agora será realizada entre os dias 6 a 16 de dezembro deste ano na cidade de Vilhena.

O JIR estava marcado para ser realizado entre os dias 12 a 21 de novembro, mas devido às tramitações da licitação dos processos de hospedagem e alimentação ainda estarem em andamento sob coordenação da Superintendência Estadual de Licitações (Supel), a comissão optou pelo adiamento da competição, agora sendo realizada no mês de dezembro.

Welliton Oliveira, secretário municipal de Esportes, aponta que tudo está sendo ajustado para receber os atletas. “Imprevistos acontecem e os JIR será agora em dezembro, vamos fazer prevalecer o espírito de competição em Vilhena. Estamos trabalhando juntamente com o Vanderlei Ferreira, presidente da Comissão Organizadora do JIR, para elaborarmos um novo cronograma de jogos e novas datas para as inscrições dos atletas. Isso inclusive nos permitirá fazer ainda mais preparativos nos espaços públicos que vão receber os atletas aqui na cidade com ainda melhor estrutura”, destaca o secretário.

COMPETIÇÃO – O JIR 2021 agora será disputado entre os dias 6 a 16 de dezembro e contará com 14 modalidades: atletismo, basquetebol, capoeira, ciclismo, futsal, futebol 7, handebol, karatê, judô, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Vilhena será a sede dos jogos pela terceira vez, as outras foram em 2014 e 2018. A estimativa da organização é que cerca de 2,2 mil atletas participem dos jogos.