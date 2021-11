Nesta quarta-feira, 17, a deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT) e a vereadora Vivian Repessold (PP) visitaram a Associação “Amor de Quatro Patas” que realiza um belo trabalho em prol nos cuidados de gatos e cachorros abandonados na cidade de Vilhena.

Durante a visita, as parlamentares conversaram com as voluntárias da Ong sobre o trabalho realizado na organização que atualmente cuida de cerca de 120 cachorros e 260 gatos abandonados.

“Em nome do oficial de justiça, Moacir que faz um trabalho voluntário na Ong ‘Amor de Quatro Patas ‘ de resgate a animais com seu veículo particular, parabenizo todos os voluntários da associação que diariamente trabalham empenhados para ajudar os animais em Vilhena”, disse deputada.

De acordo com a presidente da Associação, Adriana Poletini, a Ong colabora na manutenção dos abrigos e no tratamento dos animais em situação de abandono, para que, assim que sadios, estejam aptos à adoção.

“Fiquei sensibilizada com o trabalho que os voluntários da Ong Amor de Quatro Patas realizam em Vilhena. É tocante ver o empenho com que eles trabalham para resgatar e cuidar dos cachorros e gatos abandonados no município. Por isso vou destinar uma emenda parlamentar para ajudar a Ong que precisa de apoio para salvar a vida de muitos animais, pois cuidar dos animais de rua é questão de saúde pública” destacou a deputada.

Rosangela Donadon ressaltou que realizar projeto e implantar as políticas públicas para animais em situação de rua é questão de saúde pública além do bem-estar animal propriamente dito, pois evita a proliferação de doenças.

“Construir um mundo onde homens e animais vivam em harmonia é responsabilidade de todos”, finalizou a deputada.