O time masculino de handebol de Cerejeiras visitou a agência do Sicoob Credisul na quinta-feira, 18, para agradecer o apoio da cooperativa.

No dia 28 de outubro, o time partiu para o Rio de Janeiro e representou o Estado nos Jogos Escolares 2021, realizados no Rio de Janeiro. Na capital carioca, o time competiu com diversos times escolares do país usando as camisas doadas pelo Sicoob Credisul. Os atletas conseguiram a 8º classificação na Série Prata.

O projeto de handebol foi concebido pelo professor de educação física Lenine José Pinheiro, há mais de 20 anos. Atualmente, uma atleta treinada pelo professor Lenine, a professora de educação física Marcielly da Silva, também é treinadora dos atletas.

Rodrigo Antônio de Mattos, gerente da agência do Sicoob Credisul em Cerejeiras, elogiou o empenho dos treinadores e dos atletas e disse que a cooperativa vai continuar apoiando o time. “Estamos providenciando a doação de um uniforme oficial, com o design encolhidos por vocês. A cooperativa também oferecerá uma palestra gratuita de Educação Financeira para os atletas, que são adolescentes e estão na hora de aprender a poupar e a administrar as finanças pessoais”, disse.