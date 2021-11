O advogado Túlio Magnus de Mello Leonardo foi eleito presidente da subseção da OAB no município de Vilhena, durante eleição que aconteceu nesta terça-feira, 23.

Ele, que liderava a chapa 10, conquistou 139 votos, enquanto que a advogada Renilda Oliveira Ferreira, da chapa 11, obteve 124 votos.

Túlio vai comandar as atividades na entidade no triênio 2022/2024.

A nova diretoria é composta pelos seguintes advogados: Pâmela Daiana Abdalla Costa Ghisi (Vice-presidente), Giuliano Dourado da Silva (Secretário Geral); Marcel de Oliveira Amorim (Secretário Geral Adjunto) e Madalena Aparecida Ritter (Tesoureira).

TRAJETÓRIA

Túlio Magnus de Mello Leonardo iniciou sua trajetória no meio jurídico ainda adolescente. Foi, junto a seu pai, Antônio Lenirio Leonardo (OAB/RO n. 62) (in memoria), o saudoso Dr. Bibi, que Túlio, aos 14 anos, começou ajudando na limpeza do escritório e na digitação de documentos diversos.

Em 2017, após ser reinaugurada, a nova sede da OAB/RO Subseção em Colorado do Oeste, ganhou o nome de Antonio Lenirio Leonardo (Bibi), em homenagem ao advogado que sempre militou pela advocacia e pelo desenvolvimento da região.

“Antes de eu escolher à advocacia, ela já tinha me escolhido. E meu pai é e sempre será o meu maior exemplo não só na advocacia, mas na vida. Quando comecei a estudar Direito, fiz questão de me empenhar no meio jurídico. Fui estagiário em órgãos do poder judiciário, como no Tribunal de Justiça de Rondônia, Comarca de Colorado do Oeste, e no Ministério Público e em escritórios de advocacia em Colorado do Oeste e nesta cidade de Vilhena”, explicou Túlio.

Magnus também possui uma respeitável trajetória nos quadros da OAB/RO Subseção Vilhena e na Secional Rondônia. Também foi membro da Subcomissão Eleitoral da Subseção Vilhena. Entre os anos de 2016 e 2017, atuou enquanto membro da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Seccional da OAB/RO. Em 2018, foi membro da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Subseção Vilhena. Foi eleito vice-presidente da OAB/RO Subseção Vilhena em 2019, onde também se tornou membro da Comissão e Fiscalização do Exercício Profissional.