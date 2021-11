Na Assembleia Legislativa, o deputado Cirone Deiró tem se destacado pela voz firme em defesa do fortalecimento dos municípios.

Sua parceria de trabalho com o governador Marcos Rocha, pela liberação de recursos destinados a execução de obras de infraestruturas e pelo fortalecimento da agricultura familiar em Rondônia está chegando aos agricultores de várias regiões do estado.

A boa interlocução com o governo tem sido determinante para os resultados alcançados em sua atuação na Assembleia Legislativa. A Capital do Café está recebendo cerca de R$ 30 milhões de reais, maior volume de recursos já liberados por um deputado estadual para a execução de obras no município.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, seu trabalho tem o propósito ajudar a construir uma Cacoal mais justa e humana com qualidade de vida e oportunidade de trabalho e renda para todos. “Trabalhar com afinco e determinação por Cacoal é uma grande oportunidade de honrar àqueles homens e mulheres que na década de 70 lançaram as bases para o desenvolvimento de uma das mais belas e prósperas cidades do Norte do Brasil. Essa tem sido a minha motivação diária,” afirmou, ao falar do seu sentimento de gratidão aos pioneiros que colonizaram Cacoal.

Cirone lembra que o desenvolvimento da Capital do Café teve início com o trabalho árduo de homens e mulheres na agricultura, cafeicultura, hortifrutigranjeira e pecuária, gerando riqueza no campo e na cidade. “Líder na produção, a nossa cafeicultura foi premiada nacionalmente pelas características regionais de qualidade e sustentabilidade. O crescimento de Cacoal beneficia todos os setores da economia. Os números podem ser comprovados pela rápida expansão imobiliária e a chegada de novas empresas”, destacou.

Cirone também destacou a presença da Unir, IFRO e a presença das demais faculdades que contribuíram para consolidar um dos maiores polos universitários da região. Segundo do deputado, o curso de medicina da Unifacimed e outros na área da saúde, contribuíram para o surgimento de uma diversificada rede de atendimento médico. “São dezenas de clínicas especializadas e hospitais que se tornaram referência para Rondônia e Mato Grosso”, pontuou, ao enaltecer a excelente infraestrutura para o turismo de negócios e lazer do município que recebe milhares de visitantes no Cacoal Selva Park Hotel. A Capital do Café também se consolidou como importante polo gastronômico.

Investimentos de mais de R$ 130 milhões na geração de empregos

Cirone também trabalhou pela instalação de novas empresas como forma de abrir vagas de trabalho no município. A exemplo da instalação da indústria Oleoplan, que investiu mais de R$ 130 milhões na construção de moderna planta industrial que vai gerar 300 empregos diretos e outros milhares indiretos. Os resultados desse esforço podem ser comprovados pelo Cadastro Geral de Empregados-CAGED que apontou crescimento de mais de 26% na contratação de trabalhadores com carteira assinada na Capital do Café. O deputado Cirone desenvolveu ainda várias ações para apoiar os empreendedores, a entrega de veículos para reforçar o trabalho da secretaria municipal de indústria e comércio faz parte do conjunto de ações para fortalecer o segmento empresarial local.

Obras avançam em várias frentes

Recentemente, o deputado Cirone fez a entrega ao prefeito Adailton Fúria da última nota de empenho que totalizou a liberação de R$ 9 milhões de reais. Os recursos foram investidos na conclusão das obras de asfalto nos bairros: Vista Alegre, Conjunto Halley, Jardim Itália, Bela Vista e Avenida Primavera, incluindo também a realização de obras de drenagem nos pontos críticos. Um milhão de reais foram destinados para a construção da Galeria do Anel Viário e a pavimentação da Miguel Arcanjo. Além dos investimentos destinados a pavimentação das ruas José Américo, Guimarães Rosa e Euclides da Cunha, no bairro Vista Alegre. A região recebeu cerca de R$ 10 milhões de reais em pavimentação e frenagem nos pontos críticos.

Esporte e Lazer

Bolas e uniformes foram entregues a centenas de atletas como forma de apoiar e incentivar o esporte amador no município. Recursos foram destinados para a execução de obras de reforma e melhoria do piso do ginásio Esportivo Ronaldo Aragão. Recentemente, a Autarquia Municipal de Esporte- AMEC foi contemplada com recursos para comprar equipamentos que serão utilizados na manutenção dos espaços de lazer e esporte como forma de apoiar o esporte amador do município.

Saúde e bem estar

Cirone Deiró liberou R$ 4 milhões que foram destinados ao pagamento dos profissionais que atuaram no enfrentamento a Covid. Liberou ainda recursos para concluir as obras da Casa da Gestante, realizou a entrega de veículo para a Casa São Camilo, ambulância para o Corpo de Bombeiros de Cacoal e para a rede básica de saúde do município, além dos recursos liberados para a Prefeitura realizar a distribuição de cestas básicas.

Educação

Por indicação do deputado Cirone, o governador Marcos Rocha transformou a Escola Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, localizada no bairro Teixeirão, na primeira Escola Militar de Cacoal. A parceria de trabalho do deputado Cirone com o secretário de estado da educação resultou na destinação de recursos extras para a execução de obras de ampliação e melhorias nas escolas da rede estadual de ensino. Cirone Deiró trabalhou ainda junto ao governador Marcos Rocha para ampliar as instalações da Coordenadoria Regional de Educação de Cacoal-CRE de Cacoal, o segundo piso do atual prédio onde funciona atualmente a CRE, por indicação do deputado Cirone foi adquirido pelo governo do estado e garantirá melhor atendimento aos trabalhadores na educação e comunidade estudantil.

Apoio à agricultura

Na agricultura já foram liberados mais de R$ 2,5 milhões para as associações rurais comprarem secadores, máquinas de beneficiamento de café, embaladora de ovos, além de implementos agrícolas e outros equipamentos para melhorar a produção agrícola. Já foram atendidas as associações rurais, Aristides Fonseca, Flor da Serra, Associação da linha 03, Comunidade da Linha 10, ASPRUSA, Novo Horizonte, Associação Juventude da linha 06, Associação dos Produtores Rurais da linha 03, APROSF da LINHA 14, Vida Nova da LINHA 10 e APRUPE da linha 12. Garantiu a distribuição de mudas de café, entrega de análise de solo aos agricultores. Além de veículos para atender a Emater. Está trabalhando junto a Sedam pela a liberação de recursos destinados a fortalecer o programa de recuperação das nascentes e matas ciliares.

Ampliação da rede de energia elétrica

Foram contemplados os bairros, Águia, Canelinha 1, 2 e 3, Limoeiro, Vitória, bairro Alpha Park, São Marcos, Areal na BR 364, Santo Antônio, Instalação da rede trifásica ligando a rodovia do Café até a escola municipal Presidente Médici na linha 10.

Mais de R$ 4,5 milhões já está na conta da Prefeitura de Cacoal para as seguintes obras:

Execução de obras de reforma e melhorias da rodoviária interestadual, R$ 1,5 milhão, para a construção da Praça no bairro Morada do Bosque R$ 412 mil, realização de obras de drenagem Av. Uirapuru, R$ 2,5 milhões, reforma da Farmácia Central, R$ 400 mil, já a pavimentação e galeria da Rua Hilde Scharff recebeu no valor de R$ 823 mil, além do valor de R$ 68 mil destinada a compra de equipamentos que para a AMEC atender as equipes de futebol e entidades que atuam na área esportiva, por meio das escolinhas de iniciação e outras práticas esportivas. Todos os recursos já foram depositados na conta da Prefeitura que realiza o processo de licitação e contratação das empresas que executarão os serviços.

Novos investimentos

Além do recapeamento de mais de 10 quilômetros de ruas e avenidas em Cacoal e no distrito do Riozinho, outros 12 quilômetros de pavimentação ruas e avenidas em diversos bairros. A construção do Espaço Alternativo de Cacoal a ser implantado na área do antigo Teleclub, construção de uma pista de teste veicular, construção da Praça no Bairro Village do Sol, revitalização das praças da Prefeitura e do distrito do Riozinho. Já estão assegurados pelo governador Marcos Rocha a liberação de novos recursos para atender projetos apresentados pelo deputado Cirone Deiró, a construção de uma nova escola de ensino fundamental nas proximidades do bairro Paineira para atender os bairros da região, implantação de uma Unidade do Tudo Aqui.

Reconhecimento ao legado dos pioneiros

De acordo com o deputado Cirone Deiró sua maior homenagem à Cacoal e a todos os cacoalenses é continuar trabalhando com esse mesmo entusiasmo e determinação para que os recursos cheguem a quem mais precisa. “Se olharmos a recente história da Capital do Café podemos constatar que o município foi colonizado por pioneiros que dedicaram suas vidas para construir a Cacoal que temos hoje,” reconheceu, ao destacar que é preciso manter vivo na memória dos jovens, o esforço e a dedicação de cada um dos pioneiros que colonizaram o município e o Estado de Rondônia.

Cirone disse que é sempre bom lembrar as novas gerações que as facilidades de hoje, foram construídas pelos pioneiros com muito trabalho e suor. “O período da colonização me traz à lembrança a época em que meus pais chegaram à Rondônia, era a década de 70, a exemplo de todos que chegaram naquele período, meus pais enfrentaram as mais diversas dificuldades, por isso, tenho me esforçado para honrar os pioneiros que lançaram os seus sonhos nessa terra. Que o meu trabalho possa inspirar as novas gerações a manter esse legado e propósito de construirmos uma Cacoal cada vez melhor, que tem grande protagonismo no desenvolvimento econômico do estado,” concluiu.