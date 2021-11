De acordo com o projeto, a aquisição dos equipamentos de ar condicionado proporcionará meios e condições ideais de trabalho para aproximadamente 400 servidores civis e militares que direta e indiretamente exercem suas funções em todas as frações do 3º BPM. deputado afirmou que as centrais de ar estão em processo de aquisição pelo Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar (Funrespom). Ezequiel Neiva ressalta que serão compradas 36 centrais, as quais beneficiarão o 3º BPM, Companhias, Pelotões, Grupamentos Policiais e Quartéis em todo o Cone Sul do Estado.

Conforme o deputado, as centrais de ar contribuirão para a melhoria da qualidade de atendimento à população. “Os policiais terão ambiente melhor para trabalho administrativo, além do descanso do policiamento ostensivo. Nos pequenos municípios, as unidades militares são procuradas constantemente pela população em geral em busca de informações”, acrescentou. Neiva ressalta ainda, que os novos aparelhos representarão economia de energia elétrica, gerando a diminuição de custos aos cofres públicos.

Distribuição das centrais de ar

O 3º Batalhão de Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo em 07 (sete) municípios e 05 (cinco) distritos – conforme descrito abaixo:

1 – Vilhena (Sede do Batalhão, da 1ª Companhia, da 2° Companhia, do Grupamento de Trânsito e do Patamo);

2 – Colorado do Oeste (3ª CIA PM);

3 – Cerejeiras (4º CIA PM);

4 – Chupinguaia (2º PEL PM/2ª CIA PM/ 3º BPM);

5 – Cabixi (2º PEL PM/3ª CIA PM/ 3º BPM);

6 – Pimenteiras do Oeste (3º GP PM/2º PEL PM/ 4ª CIA PM/ 3º BPM);

7 – Corumbiara ( 2º PEL PM/ 4ª CIA PM/ 3º BPM);

8 – Distrito de Nova Conquista (3º GP PM/1º PEL PM/ 1ª CIA PM/ 3º BPM)

9 – Distrito do Guaporé (4º GP PM/1º PEL PM/ 1ª CIA PM/ 3º BPM);

10 – Distrito de Boa Esperança (3º GP PM/2º PEL PM/ 2ª CIA PM/ 3º BPM);

11 – Distrito de Novo Plano (4º GP PM/2º PEL PM/ 2ª CIA PM/ 3º BPM).