O trabalho do deputado Cirone Deiró em parceria com o prefeito Weliton Pereira, vice Darci José Kischener e os vereadores Gilmar e Cocó tem trazido resultados práticos para o desenvolvimento dos setores produtivos agrícola do município e também para os moradores da cidade.

Cirone conseguiu junto ao governador Marcos Rocha e o diretor do DER Elias Rezende a construção da ponte sobre o Rio Ribeirão no distrito de Pacarana, atendendo reivindicação de mais de 30 anos dos moradores.

A obra que teve ordem de serviço assinada pelo governador, no início de outubro, já iniciou e terá investimentos de R$ 7,2 milhões. A proposta para a construção da ponte foi apresentada pelo deputado Cirone, ao gpvernador Marcos Rocha, em setembro de 2019.

A ponte de concreto com aproximadamente 60 metros de extensão está sendo construída sobre o Rio Ribeirão na RO-387, no Km 56,6 que interliga o município de Espigão do Oeste ao distrito do Pacarana, na divisa com Mato Grosso. Antes do início da construção da ponte, o diretor do DER Elias Rezende fez uma força tarefa para recuperar o trecho de 96 quilômetros da RO-387, conhecida como Estrada do Pacarana. Cirone Deiró lembrou que depois de muitos anos, sem manutenção a RO-387 recebeu serviços de patrolamento, construção de saída de águas pluviais, encascalhamento, substituição de manilhas de concreto danificadas e pontes de madeira por tubos de aço corrugados (armcos).

Mais de R$ 5 milhões serão investidos em obras de pavimentação e recuperação de ruas e avenidas do município de Espigão do Oeste. A atuação do deputado Cirone Deiró também incluiu a liberação de R$ 280 mil para construção da ponte sobre o Rio Limão, na linha 40, área rural do município. Enquanto esteve na presidência da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, o deputado Cirone trabalhou para garantir investimentos em recursos estratégicos para o desenvolvimento da agricultura rondoniense. A pavimentação da Estrada do Calcário fez parte das prioridades da sua atuação. “Essa é uma obra de infraestrutura que vai trazer benefícios aos agricultores dos 52 municípios que terão acesso facilitado ao transporte do calcário,” justificou.

A liberação de recursos para atender as associações dos produtores foi priorizada pelo deputado Cirone. Entre as associações beneficiadas estão Associação JK, no distrito do Pacarana, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Espigão do Oeste – ASPRED, Associação dos Produtores Rurais de Nova Esperança – ASPRUNE, Associação dos Produtores Rurais Nossa Senhora da Penha – APRUNESP. Além dos recursos destinados para a compra de implementos agrícolas pelas associações e agroindústria, Cirone também destinou um veículo para os técnicos da Emater atender os agricultores do distrito de Pacarana.

Atendendo a solicitação do vereador Cocó, o deputado Cirone Deiró destinou mais de R$ 140 mil reais para construção de arquibancada no campo suíço do bairro Cidade Alta. Proposta apresentada pelo vereador Gilmar, permitiu a liberação de R$ 140 mil para construção de alambrado no campo e quadra poliesportivos bairros Jorge Teixeira. Para o Centro de Recuperação Vida e Luz, o deputado Cirone Deiró destinou recursos para a aquisição de equipamentos para cursos de marcenarias e metalúrgicas. Atletas do município e do distrito de Pacarana foram contemplados com uniformes e bolas.

O esforço que o deputado Cirone tem realizado pela liberação de recursos e execução de projetos para atender as reivindicações da população local teve o reconhecimento do diretor do DER Elias Rezende, além do prefeito Weliton Pereira e lideranças locais. Todos foram enfáticos em destacar a atuação do deputado para a execução de obras que representam um marco para o setor produtivo local. “O deputado Cirone está de parabéns pela boa interlocução que tem mantido com o governador Marcos Rocha na busca de execuções de obras estratégicas para o município de Espigão do Oeste,” reconheceu o prefeito Welinton Pereira.