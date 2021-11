O vereador Paulo Henrique Silva (PTB) utilizou a tribuna da Câmara, na sessão ordinária desta segunda-feira, 29, para questionar o comportamento do prefeito Adailton Fúria (PSD) à frente da administração municipal em Cacoal.

O parlamentar disse que o prefeito resolve tudo sozinho e questionou shows na cidade, alertando a quarta onda da covid-19 no mundo.

Ainda, Paulo Henrique disse que Fúria pode renunciar ao cargo de prefeito e ser candidato nas eleições de 2022.

“Em Cacoal, não precisaríamos de uma Câmara Municipal. O prefeito resolve tudo sozinho: ele legisla, executa, libera recursos e contrata show gospel por inelegibilidade. O prefeito Adailton Fúria não tem compromisso com a sociedade de Cacoal. Não está respeitando o avanço da covid e os números mostram que vai chegar a quarta onda no Brasil e, infelizmente, o prefeito não está preocupado com a sociedade e sim com a sua popularidade, porque ode renunciar em abril para sair a outros cargos”, desabafou.

>>> VEJA A ENTREVISTA CONCEDIDA À ASSESSORIA DO LEGISLATIVO:

