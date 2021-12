11 ANOS DE ARTHUR

No último dia 22, festejou seu aniversário de 11 ANOS o jovem ARTHUR MIRANDA GOIS, filho do advogado José Nax de Gois Junior e da empresária Poliana Miranda das Concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura. Na foto Arthur com o irmão caçula Rafael, a prima Maria Miranda, e os avós maternos empresários Shirley e Gilberto Miranda do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

REVISTA MARISA LINHARES

Na próxima semana, a 9ª Edição da REVISTA MARISA LINHARES na versão impressa será distribuída.

CASA & DECORAÇÃO

Em Cacoal/RO, na elegante CASA & DECORAÇÃO a farmacêutica e bioquímica Amanda Baia Maciel com o colega de trabalho, o engenheiro eletricista Rodrigo Botelho da MEDICAL CENTER na Capital do Café.

A ESPERA DE BEATRIZ

Em Campo Grande/MS, minha filha primogênita arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori e o esposo Diogo Salvadori auditor do TCE/MS, curtem o oitavo mês de gestação da primeira filha, que ganhará o lindo nome de BEATRIZ. A feliz mamãe continua trabalhando e fazendo muita ginástica e claro, curtindo os preparativos para deixar tudo prontinho para a chegada tão aguardada de sua menina. Na foto com a pet MAIA.

03 ANINHOS DE MARIANA

Em Cacoal/RO, completou três aninhos a linda garotinha MARIANA, filha de Syndell Foli da CASA & DECORAÇÃO na Capital do Café. Syndell é uma mãe dedicada, mulher guerreira, que passou por recente e delicada cirurgia na coluna vertebral, mas disciplinada em seu pós-operatório já ganhou alta médica para retornar ao trabalho, com os cuidados necessários.