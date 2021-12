Em alta desde 2015, a peça estilosa que deixa parte da cintura de fora, ganhou adeptos entre as celebridades e depois de muitas controvérsias, os corações de todas as mulheres.

Ou, quase todas. A primeira vez que a blusa cropped apareceu foi em meados dos anos 80, como adereço do look esportivo, usado por homens e mulheres para a prática de ginástica. Já em 2012, voltou com versões fresquinhas e mais largas, em estilos casuais.

Mas, ela ganhou as passarelas no inverno, em desfiles como da Colcci em versões de blusas cropped de lã e mangas longas bem coloridas, deixando os looks da estação mais modernos e atualizados, sobrepostos em camisas e outras blusas. Hoje, vemos essa peça por todos os lugares, compondo diferentes looks arrojados e interessantes. Quer aprender como usar uma cropped sem errar? Então continue lendo.

Como usar e ousar nos looks

Se você tem vontade de usar a blusa nesse estilo cropped, mas não sabe com o que combinar, ou qual seria a blusa ideal para o seu tipo de corpo, você precisa conhecer as dicas abaixo:

Se você tem muito busto: aposte em um modelo um pouco mais justo, em tecidos mais elásticos com lycra ou um bom caimento e com decote em V, que vai ajudar a valorizar o colo. A versão com mangas ajuda a equilibrar o volume.

Se você tem vergonha de mostrar a barriga: não se preocupe, você pode optar por uma versão mais larguinha e alongada, como uma camiseta cortada, ou usar uma calça ou saia de cintura alta que deixa o look mais certeiro. Aposte também nas versões transpassadas que ajudam a valorizar o corte da cintura.

E se você tem pouco busto: escolha blusas cropped em tecidos de algodão, mais larguinhas e com decote canoa. Esse tipo de decote costuma dar a sensação de maior volume nessa região. A escolha de versões estampadas e coloridas também é ótima para ajudar a valorizar o look.

Para ombros largos: o ideal é optar por um modelo mais justo, em cores básicas e equilibrar a silhueta com um pouco mais de volume no quadril, como uma saia mais solta ou calça com bolsos grandes dos lados que chamam a atenção para o quadril.

Percebe que a blusa cropped dá muito certo com todos os tipos de corpos e estilos? Mas, se você ainda tem dúvidas sobre as melhores opções para você, de acordo com a sua personalidade, saiba que ele foi recriado em inúmeras versões nas mãos de estilistas e ganhou espaço em eventos dos mais simples, aos mais sofisticados.

Modelos incríveis de blusa cropped para cada ocasião

Já aderiu a essa peça moderninha? Então chegou a hora de conhecer os modelos incríveis que separamos para combinar com várias peças do seu closet. Não só isso, você vai perceber como a blusa pode te ajudar a valorizar ainda mais seu look, mesmo os mais sofisticados.

Versão basiquinha para o dia-a-dia

O Top básico é essencial para criar composições esportivas ou casuais, mais básicas e ao mesmo tempo atemporais. Opte por uma blusa lisa, preta e complemente com calças justas, jeans e moletons. Se você preferir, pode ainda criar camadas com outras blusas e croppeds, em outras cores ou tecidos, deixando seu estilo mais autêntico. É possível também apostar em versões com mangas e até gola alta, um outro estilo que virou febre no inverno e com certeza vai continuar por toda primavera e verão, seja sem mangas, com mangas médias ou longas.

Como criar um visual mais social e sofisticado com cropped?

Se você busca uma peça mais clássica ou arrumada para criar um visual sofisticado, a blusa cropped pode aparecer em diversas versões, formas e cores. Existe a versão com mangas bufantes que está em alta, em cores sóbrias. Fica incrível com jeans ou calça de alfaiataria mais lisa e reta. Você também pode procurar pelas versões criadas em tecidos brilhantes, como o cetim ou viscolycra, e observar decotes diferentes e amarrações nas costas e detalhes em pedrarias ou bordados. Estes detalhes fazem diferença na confecção da peça e trazem sofisticação para o look. Ficam incríveis com saias mais justas, como as saias lápis em diferentes tecidos.

Busque sempre por opções que sejam as mais versáteis possíveis para que correspondam ao seu estilo, personalidade e a sua realidade, pois vale a pena investir em uma peça que combine com o que cai bem no seu corpo, do que em algo que vai ser usado uma vez só e jogado para o fundo do guarda-roupas. Releia as dicas de blusa cropped e perceba as possíveis combinações com suas peças.

Para se inspirar, visite a plataforma da Shafa e busque por cropped. Você encontrará uma infinidade de peças, de diferentes cores e tecidos que podem ser utilizadas nas mais diversas ocasiões.