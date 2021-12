Nessa semana o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, juntamente com os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Rondônia (SindSaúde-RO) para reivindicar urgentemente o envio do PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) da saúde à Assembleia Legislativa para votação ainda neste ano.

Conforme o parlamentar, a agilização da votação e, consequentemente a aprovação e sanção do PCCS seria o maior presente de natal que os servidores públicos que trabalham na saúde poderiam receber. “Seria muito bom que os nossos valorosos servidores que já salvaram tantas vidas, acalentaram tantas pessoas e curaram a vida de muitas pessoas sejam valorizados em 2021”, destacou.

Ainda conforme Goebel, o PCCS é uma realidade, uma vez que é um compromisso do Governador Marcos Rocha com os servidores. “A aprovação do PCCS é um passo à frente na conquista para a classe trabalhadora”, enfatizou.