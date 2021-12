Em reunião com caminhoneiros rondonienses na sexta-feira, 3, a deputada Rosangela Donadon ouviu reivindicação e se comprometeu com a categoria em face do preço alcançado pelos combustíveis e se prontificou a atuar como interlocutora junto ao Governo do Estado.

Na avaliação da parlamentar, “é inconcebível achar que se trata de atender os interesses de uma categoria profissional quando o que está em jogo é a segurança alimentar de toda a população”.

Segundo Rosangela, o momento exige que se pense uma forma de viabilizar o abastecimento de Rondônia, construindo-se uma solução, numa soma de esforços com a categoria dos caminhoneiros e frotistas, com os parlamentares e com o governo, bem como num debate ampliado com toda a sociedade, em especial com os que exercem as demais atividades econômicas afetadas pelo preço dos combustíveis e, consequentemente, do transporte.

A política de tabelar o piso mínimo, adotada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, não se mostrou eficaz, afirmaram os participantes da reunião. A deputada Rosangela, por sua vez, observou que a redução da tributação, conforme a legislação brasileira, exige estudos econômico-financeiros que retardam a tomada de decisões, sendo necessário, portanto, buscar alternativas que correspondam à emergência dos riscos ao abastecimento.