Tudo indica mesmo que Eduardo Japonês (PV), prefeito de Vilhena, deverá concorrer a cargo eleitoral no próximo ano.

Depois das várias especulações acerca de eventual disputa ao cargo de deputado federal, nos últimos dias seu nome vem sendo mais uma vez comentado nos bastidores da política estadual, porém como possível candidato ao Senado.

A conversa é confirmada por fontes que tem bastante influência junto ao prefeito, que garantem que a costura que está sendo feita em tal sentido levaria Eduardo ao partido União Brasil, onde ele participaria da composição da chapa majoritária para a disputa eleitoral do próximo ano, concorrendo a senador, no mesmo palanque de Marcos Rocha, no caso deste confirmar projeto de tentar a reeleição.

A amarração, ainda, depende de vários fatores, mas seguramente está em andamento. No entanto, é importante frisar que neste momento tudo se traduz em negociações e entendimentos, e que as candidaturas ao pleito do próximo ano só estarão mesmo oficializadas a partir das convenções.