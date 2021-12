O deputado estadual Lazinho da Fetagro irá homenagear servidores da Delegacia Especializada de Crimes contra a Vida (DECCV/Homicídios) pela eficácia dos serviços prestados, e que classificaram o Estado de Rondônia em 4º lugar no ranking nacional de resolução de casos de homicídios, com 74% dos crimes solucionados.

A classificação veio por meio de pesquisa inédita realizada pelo Instituto Sou da Paz, que mostrou indicador de esclarecimento de assassinato em todo o Brasil. De acordo com o instituto foram considerados para o levantamento homicídios dolosos cometidos entre os anos de 2018 e 2019.

A homenagem, com Voto de Louvor, será realizada em Sessão Solene, na próxima quinta-feira (09), às 9 horas, no Plenário de Deliberações Lúcia Tereza, na Assembleia Legislativa.

“Esse levantamento mostra que a Polícia Civil de Rondônia é uma das quatro melhores em solução de casos de assassinatos no país. Esse trabalho e esse resultado merecem receber nossas considerações, pois representa um bom trabalho dos delegados, dos investigadores, dos escrivães e todos servidores que atuam nos casos de homicídio”, destacou Lazinho da Fetagro.

Segundo a pesquisa Instituto Sou da Paz, Mato Grosso do Sul é o líder do ranking, com 89%, depois aparece Santa Catarina, com 83%, Distrito Federal em terceiro, com 81%, e então Rondônia com 74%. Ainda de acordo com o instituto, apenas esses quatro estados aparecem com alta eficácia de esclarecimento. Outros oito são classificados como média eficácia, com índices entre 66% e 33% de esclarecimento. E, cinco estados estão abaixo de 33%, posição considerada de baixa eficácia.

Para a delegada adjunta da DECCV, Leisaloma Carvalho, que será homenageada na Sessão Solene, o mérito pela colocação do Estado em nível nacional é de todos os delegados e servidores lotados na homicídios. “Todos os servidores e delegados estão totalmente capacitados para trabalhar nesses tipos de crimes. É feito um sobreaviso na delegacia, existe uma escala de trabalho, eles não trabalham apenas no horário de expediente, é um trabalho ininterrupto.”, observou.

O deputado Lazinho da Fetagro reforça que a entrega de Voto de Louvor “é uma forma justa e honrosa de homenagear esses trabalhadores da Polícia Civil pela relevância dos serviços prestados, por meio da Delegacia Especializada de Crimes contra a Vida, em favor da sociedade e do Estado de Rondônia.

Sou da Paz

O Instituto Sou da Paz é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público que atua há vinte anos para reduzir a violência no Brasil e preservar vidas, contribuindo para a implementação de políticas públicas de segurança que sejam eficientes, pautadas por valores democráticos, pelos direitos humanos e que garanta a cidadania plena.