Em ácido discurso proferido na Câmara de Vilhena na manhã desta terça-feira, 07, durante a sessão ordinária, o presidente da Casa, Ronildo Macedo (PV), afirmou que o prefeito Eduardo Japonês trata os educadores do sistema municipal de ensino como “cachorros”.

Ele estava se referindo a projeto apresentado ao Legislativo tratando de assunto pertinente ao funcionalismo do setor, relacionado a verbas do Fundeb.

Segundo Ronildo, Eduardo não tem preparo para ser gestor de um Município como Vilhena, insinuando que o prefeito é oportunista. “Ele chuta as pessoas para longe depois que não precisa mais delas”, afirmou Macedo.

“O prefeito trata os educadores pior do que cachorro”, afirmou, citando ainda que, para Eduardo, os servidores do setor “não merecem ter um Natal digno e um fim de ano decente, não dando valor a essas categorias de profissionais”.

O PROJETO

A revolta do parlamentar é porque Eduardo Japonês enviou ao Legislativo o projeto de lei 6.275/2021, lido na sessão, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, por Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 2.549.858,00 no Orçamento-Programa da SEMED, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as Escolas Municipais. O recurso é do Fundeb e é específico para valorização dos profissionais da Educação.

