O projeto “Somos Todos Guaporé” retirou esse ano quatro toneladas de lixo abandonado pelos frequentadores de acampamentos às margens do rio Guaporé, mesma quantidade coletada em 2018. A ação desenvolvida pela Sicoob Credisul em parceria com a Prefeitura Municipal teve início no dia, 29 de novembro, e se encerrou na sexta-feira, dia 3 de dezembro, após o grupo de voluntários percorrer 320 quilômetros das áreas que fazem divisa com a Bolívia. Participaram do mutirão pescadores, voluntários e funcionários públicos.

O barco atracou no porto da cidade, na sexta-feira, 3 de dezembro, quando foi realizada a coletiva para imprensa, que se deslocou até Pimenteiras para acompanhar a chegada da embarcação carregada de resíduos e o lançamento da campanha Desafio do Lixo Zero. O objetivo é reduzir drasticamente o saldo de prejuízo ao meio ambiente na região, até 2023, com medidas preventivas desde já, e intensificar no período da abertura da pesca na segunda quinzena de março.

Como forma de intensificar a ação, na segunda-feira, 6 de dezembro, a gerente de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais da Sicoob Credisul, Adevania Silveira, realizou quatro palestras para as turmas das escolas Paulo Freire e Inácio de Castro, a fim de mostrar aos estudantes como podem contribuir para zerar o descarte inadequado de resíduos no município. Na ocasião, foi lançado ainda o concurso “Lixo Zero” para confecção de brinquedos, objetos e esculturas utilizando resíduos, com premiações para a escola, professores e alunos, a ser realizado no mês de março do próximo ano.

Aline Mattos, assistente de marketing da Sicoob Credisul, pontua que a ação “Somos Todos Guaporé” vem para somar com a população ribeirinha, além de dar visibilidade à coleta que acontece desde 2017, e agora, com o desafio do “Lixo Zero”. “A cooperativa disponibilizou em 2018 dois ecopontos que agora foram reformados e estão instalados no porto de Pimenteiras para facilitar o descarte de quem chega dos acampamentos. No início da pesca também trabalharemos a conscientização dos turistas para que a longo prazo não haja mais lixo descartado de qualquer forma”.

A prefeita de Pimenteiras, Valéria Garcia, detalha que a parceria com a Sicoob Credisul existe desde sua instalação no município e vem aumentando gradativamente. “O projeto nos ajudou a ter um cuidado maior com nossa biodiversidade. Somos uma cidade turística, buscamos ser diferentes, sempre orientamos quanto ao uso desses espaços de lazer. Vamos fazer um estudo mais aprofundado para diminuir esse montante”.

O secretário de turismo de Pimenteiras, Pablo Leandro de Oliveira Silva, explica que todo o material recolhido foi selecionado e destinado às empresas de reciclagem em Cerejeiras (RO) e Vilhena (RO). “Passamos um pente fino em todos os acampamentos e pousadas. É triste constatar que a quantidade não diminuiu, que as pessoas continuam deixando seu rastro de sujeira para trás. Este ano os resíduos que mais encontramos foram latas de bebidas e garrafas pets. Mas vamos trabalhar duramente para reverter essa realidade”.

Para Deisy Aguilera Paz, gerente da Renato Pousada, a ação evita que a biodiversidade seja destruída e ajuda a orientar os turistas que visitam o Guaporé. “Essa ação é muito importante. Principalmente agora neste período chuvoso em que o rio enche, entra nas matas e leva o lixo para o fundo. Orientamos os nossos turistas, principalmente para reciclagem e recolhimento desses materiais”.

Voluntário desde 2018, Amilton Souza Brito diz que o que motiva a participar do projeto são seus filhos, pois deseja que eles possam desfrutar desse espaço rico e natural. “Nasci e me criei aqui, por isso quero que meus filhos também possam conhecer esse lugar. Muito bom ver que várias pessoas daqui estão querendo cuidar da natureza”.

Para 2022, a Sicoob Credisul irá intensificar nas cidades do Cone Sul de Rondônia as ações de conscientização para atingir o objetivo da campanha, distribuindo sacolas biodegradáveis e materiais de divulgação em postos de combustíveis e outros pontos comerciais. As empresas associadas ou não à cooperativa que tiverem interesse em se juntar à campanha, basta entrar em contato pelo telefone 69 3316-6153.