O Deputado Estadual Sargento Eyder Brasil (PSL) realizou na Assembleia Legislativa a Sessão Solene de Entrega de Medalhas do Mérito Legislativo em homenagem aos militares do Estado de Rondônia.



Para o parlamentar o mérito foi mais do que merecido “Tenho certeza que todos os militares agraciados, dariam a própria vida se necessário fosse para cumprir a missão de servir o povo rondoniense. Agradeço a Deus pela oportunidade de ser o proponente dessa comenda que se resume no sentimento profundo de gratidão”, frisou Eyder Brasil.



Durante os quase três anos de mandato o Deputado sempre buscou lutar e servir a categoria dos militares, seja na busca por reajuste salarial ou por melhorias e benefícios para os batalhões da Polícia Militar de todo o Estado.

“Já investimos mais de R$1.3 milhão em ações voltadas à segurança pública e sempre que puder continuarei contribuindo, pois acredito muito nos nossos miliares e essa comenda é uma forma de reconhecimento e de dizer: Muito obrigado pelo que eles já fizeram, fazem e vão continuar fazendo pela nossa gente “, enfatizou o parlamentar.



Na solenidade foram agraciados 28 militares de diversos municípios do Estado de Rondônia, sendo do Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.