A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil para obras de melhorias de infraestrutura no município de Urupá.

De acordo com a parlamentar, o recurso já foi empenhado e será utilizado para a construção de calçadas em ruas e avenidas do município.

A parlamentar ressaltou que destinou o recurso, que será de grande valia para o município, a pedido do professor Luciano Viana Dorazio.

Com o recurso será feito a calçadas nas avenidas Augusto Hajdazs, Getúlio Vargas, Jorge Teixeira e na Rua Otávio Pedro de Oliveira, em frente à Escola Municipal Adeildo Martins e da Escola Municipal de Ensino Infantil Sonho Infantil, no bairro Alto Alegre Urupá, melhorando assim o acesso dos pedestres na localidade.

Rosangela Donadon destacou que tem trabalhado empenhada pelo desenvolvimento de Rondônia.

“Meu compromisso é trabalhar em prol da população de Rondônia, por isso destinei a pedido do professor Luciano Viana Dorazio R$200 mil para obras de melhorias de infraestrutura no município de Urupá com construção de calçadas em ruas e avenidas no bairro Alto Alegre melhorando assim o acesso dos pedestres na localidade”, reforçou o parlamentar, que ressaltou que está à disposição para auxiliar no que for necessário.