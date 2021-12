Durante a realização da sessão solene foram entregues voto de louvor e medalha do mérito legislativo em celebração ao dia do fonoaudiólogo e do aniversário da regulamentação da atividade profissional no Brasil.

“Uma atividade profissional que nasceu praticamente junto com a criação do Estado de Rondônia e que tem sido cada vez mais importante na saúde e bem estar da população,” destacou o deputado Cirone, ao falar do seu reconhecimento ao trabalho dos fonoaudiólogos rondonienses.

O parlamentar afirmou que a importância dos fonoaudiólogos ficou ainda mais evidente durante a pandemia da Covid-19. Cirone lembrou que os fonoaudiólogos estão entre os profissionais que contribuíram e estão contribuindo para a recuperação e qualidade de vida de pessoas que contraíram a Covid-19. Presidida pelo autor da proposta, a sessão solene foi realizada no último dia 08, no plenário da Assembleia Legislativa.

A professora e doutora em fonoaudiologia, Isabel Cristiane Kunyioshi com uma trajetória de 30 anos de atividade profissional, sendo que 27 anos, na docência se mostrou emocionada e agradecida pelo reconhecimento que a categoria conquistou. A professora Isabel Cristina foi homenageada pelo deputado Cirone Deiró com a medalha de mérito legislativo da Assembleia de Rondônia.

“Com o coração grato e emocionada, acolho o reconhecimento enquanto fonoaudióloga e docente em fonoaudiologia. O coração está emocionado, por esse momento festivo, de reflexão, reivindicação, reconhecimento e gratidão. Sou grata não apenas a fonoaudiologia, mas ao Estado de Rondônia que me acolheu quando aqui cheguei, em 2008. Minha gratidão por cada aluno que assumiu o protagonismo da atividade profissional,” agradeceu.

Isabel Cristiane Kunyioshi fez questão de destacar a presença do Estado de Rondônia na participação de produção cientifica, em nível nacional, não apenas acadêmica, mas também de pós graduação. Indicada entre os três profissionais de destaque nacional no ensino da fonoaudiologia, a professora acadêmica também destacou a representatividade no conselho da categoria e na Academia Brasileira de Audiologia, entre outras conquistas que colocaram o estado no mapa nacional de reconhecimento de fonoaudiologia pela dedicação e compromisso dos profissionais.

“Ao celebrarmos os 40 anos de regulamentação da profissão, nos permitimos um momento de reflexão, o que fazemos vale a pena ser mostrado, a fonoaudiologia me movimenta literalmente e muito me emociona esse momento. Estou deixando o Estado com o sentimento de gratidão e de dever cumprido. Precisando continuar lutando pela profissão. Há espaço sim para nossa atuação e essa atuação merece formação de qualidade,” assegurou.

O evento contou ainda com a presença de profissionais da capital e de municípios de diferentes regiões do estado. Rogério Batista que atua no município de Buritis falou do pioneirismo dos primeiros profissionais que atuaram no estado, e os desafios que enfrentaram para conquistar o respeito e reconhecimento da população.

Ele explicou que o fonoaudiólogo é o profissional da área da saúde que atua com os diferentes aspectos da comunicação humana. A exemplo da linguagem oral, audição e funções responsáveis pela deglutição, respiração e mastigação, além de desenvolver atividades voltadas à promoção da saúde, prevenção, orientação, avaliação, diagnóstico e terapia, além de atuar no ensino, pesquisa e consultoria.

O representante do município de Buritis solicitou ao deputado Cirone que interceda junto ao governo e as secretarias de estado da educação e da saúde para que seja considerado a contratação de novos profissionais para atuarem na saúde, já na área de educação ele reforçou a necessidade do profissional da fonoaudiologia integrar a equipe multidisciplinar das escolas da rede estadual de ensino. O profissional também alertou sobre a importância do teste da orelhinha que não tem sido oferecido aos recém nascidos pela falta do fonoaudiólogo na unidade hospitalar.

Para a fonoaudióloga Judileia Castro Silva Ramos, a sessão solene é um momento singular para a categoria que tem uma trajetória de perseverança em busca do fortalecimento e reconhecimento profissional. A fonoaudióloga Ana Célia que atua na Casa Família Roseta, falou representando o terceiro setor e agradeceu o deputado Cirone Deiró pela realização da sessão solene em homenagens aos fonoaudiólogos. “Mais uma iniciativa para lançar luz sobre a importância dos profissionais na recuperação e reabilitação dos pacientes,” reconheceu.

Maria Klivianny Meireles da Costa Benjamin se mostrou agradecida pela realização do evento em reconhecimento a profissão de fonoaudiologia. Segundo ela, muitos são as adversidades que a categoria ainda precisa percorrer, mas é fundamental esses momentos de reflexões sobre a atuação profissional e os desafios que os profissionais tem pela frente. Klivianny defendeu a presença dos fonoaudiólogos entre o quadro de profissionais multidisciplinares na rede estadual de educação, além da ampliação dos profissionais na saúde do estado e dos municípios.

A representante do Conselho Regional da categoria, Liliane Rodrigues, conselheira efetiva da 9ª região, sediado em Manaus e servidora pública, lotada no hospital de Base associou a implantação dos cursos de fonoaudiologia nas faculdades São Lucas e Fimca como sendo determinantes para que a profissão ganhasse relevância, em Rondônia. Liliane também destacou os desafios que os profissionais vivenciaram no enfrentamento a pandemia.

“Trabalhamos na linha de frente, as autoridades e gestores públicos precisam reconhecer a importância do profissional fonoaudiólogo no atendimento à população que busca assistência médica na rede pública de saúde. Enquanto categoria, precisamos manter nossa união e nosso propósito pela busca dos nossos direitos. A conquista coletiva acontece diariamente,” reconheceu.

A professora Virginia Silva, coordenadora do curso de fonoaudiologia da faculdade São Lucas ressaltou que a defesa pela valorização do profissional, não tem relação com o interesse de abertura de vagas de trabalho para a classe.

“Nossa angústia está relacionada com o compromisso de atender a população diante da crescente demanda, especialmente dos pacientes que não tem condições de pagar um plano de saúde. Vivemos uma realidade que o fonoaudiólogo precisa fazer escolhas para atender os pacientes mais graves, enquanto os demais esperam em uma longa fila por esse atendimento,” alertou.