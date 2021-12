A Sicoob Credisul sorteou durante as pré-assembleias de 2021 pacotes de viagens com acompanhantes para uma capital brasileira a escolha do ganhador, incluindo aéreo, hotel e alimentação aos associados que fizessem o cadastro no App Moob e participassem da apresentação de resultados da cooperativa.

Anderson Pereira da Cruz, de Humaitá (AM); Jerffson Silva dos Santos, de Nova Califórnia (RO); Volney Souza de Morais, de Cáceres (MT); Ivonete Florinda Kohler, de Nova Mutum (MT); Welleton Carlos Ribeiro, de Campo Novo do Parecis (MT); Thiago Camargo Zimermann, da unidade Shopping em Vilhena (RO); e Adair José Menegol, Karina Faustino Lopes Coelho e Rosimari Costa, da unidade Sede em Vilhena (RO) foram os contemplados.

Cooperado da Sicoob Credisul desde 2016, Thiago conta que foi atraído para cooperativa pelos produtos e serviços oferecidos, e escolheu passar o tempo de descanso com a família em Salvador (BA). “Uma amiga que trabalhava na agência me convidou para conhecer. Acompanhei todo o crescimento da cooperativa. Essas premiações são um diferencial. Recebemos a viagem com muita felicidade. Consegui levar toda minha família. Foi gratificante e emocionante”.

Já Rosemari, é associada da Sicoob Credisul há mais de 12 anos e o que chamou sua atenção foi a oferta de taxas de juros bem menores que o habitual, além do bom atendimento e dedicação da equipe. Como destino de viagem, a cooperada também escolheu Salvador (BA). “Em 2021 acabei enfrentando a Covid-19 e o resort veio como um presente. O lugar era lindo, fomos bem recepcionados, tivemos um excelente atendimento. Foi ótimo”.

Felizes com a premiação, os cooperados fizeram diversos registros fotográficos dos locais que puderam conhecer junto com seus familiares. Para 2022, as pré-assembleias serão presenciais e acontecerão no início do ano. As datas serão divulgadas em breve.