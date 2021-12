O vereador Dhonatan Pagani (PSDB) analisou a atitude do prefeito Eduardo Japonês (PV), que, ao reunir uma equipe da prefeitura neste sábado, 18, recuou e agora anunciou a possibilidade de rateio do Fundeb para os educadores municipais em Vilhena.

Em vídeo, Japonês garante que o abono salarial deve-se a atualização financeira e afirmou que Pagani distorceu números (leia mais AQUI e AQUI).

Em entrevista ao Extra de Rondônia na manhã deste domingo, 19, Pagani disse que o prefeito age de forma incoerente e que Japonês e sua equipe estão desesperados para gastar, até final do ano, o índice constitucional de 25% para fechar o ano.

“A verdade é que o prefeito e sua equipe estão desesperados. Perceba que todos os números que apontam, não mostram relatórios. Todos os documentos que nós levamos a público – que inclusive, foi emitido pela própria prefeitura – demonstram claramente que há dinheiro em conta, demonstram que muitos desses recursos não foram executados no período certo e que estão correndo, às pressas, para gastar o dinheiro, até final do ano, porque tem que fechar o orçamento dos 25% de aplicação constitucional no setor. Enquanto o professor passou 10 meses sofrendo na pandemia, e a prefeitura tinha dinheiro em caixa, Eduardo Japonês, agora, se vê obrigado a gastar nos últimos dois meses as dezenas de milhões de reais que deveriam ter sido investidos antes. Então, estão desesperados, perdidos”, avalia.

Contudo, Pagani comemora o anúncio do rateio do Fundeb e considera o ato uma vitória da transparência e da fiscalização do Poder Legislativo.

“Depois de nossas fiscalizações e apontamentos, de todos os documentos que trouxemos ao público, está aí a incoerência: no começo, o prefeito disse que não tinha dinheiro para o Fundeb e, depois que mostramos que existe recursos para aplicar em infraestrutura, sem precisar utilizar o dinheiro do Fundeb, aí começou a aparecer dinheiro para poder ratear com o professor. Nós consideramos uma vitória da transparência, da fiscalização”, observou.

Ele também publicou um vídeo nas redes sociais onde ironiza as declarações do prefeito feitas antes e depois da polêmica do rateio do Fundeb.

