Conforme anunciado pelo Extra de Rondônia de forma exclusiva, a Câmara de Colorado do Oeste, votou e aprovou o projeto de lei nº 2581/2021, que prevê auxílio-alimentação de R$ 700,00 para os vereadores a partir de 1º de janeiro de 2022.

A sessão extraordinária, marcada às pressas e ocorrida na noite desta quarta-feira, 22, teve a participação popular.

Após a leitura do projeto, apenas o vereador Thiago Vieira (PTB) fez uso da tribuna da Casa de Leis para manifestar seu voto contrário.

Para ele, não é momento do vereador legislar em causa própria, citou a estrutura que cada vereador tem à disposição e questionou: “será que nós precisamos de mais privilégios?”.

“Sou contrário a esse projeto, a legislar em causa própria. Isso eu defendi durante a campanha e antes mesmo de ser candidato a vereador. Nem tudo que é legal, é moral. Nesse momento que estamos passando, com pandemia e crise financeira no país, não vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro sabendo que estou sendo privilegiado e, meu irmão, na rua, que perderam o emprego. Não estamos ganhando pouco. Na Câmara temos dois carros novos para andar, diárias boas, celular ilimitado, suprimentos de fundos. Ou seja, o Legislativo tem uma boa estrutura para os vereadores. Será que nós precisamos de mais privilégios? Mas como vou chegar a uma pessoa, sabendo que está desempregado, sabendo que eu estou votando para me beneficiar pra mim mesmo? Acho isso contraditório. Mas a maioria decide”, observou.

Horas antes da votação, em entrevista ao Extra de Rondônia, o próprio Thiago já havia anunciado e justificado seu voto contrário ao projeto, o qual concretizou em plenário (leia mais AQUI).

Foram favoráveis ao benefício os vereadores Marlúcia de Almeida (PSB), Wender de Souza (PSB), Fábio da Silva Souza (PDT), Assis Spanhol (PSB), Jair Ramos (PP), Marcelino Vieira (DEM), Paulo Ferreira da Silva (MDB).

Por outro lado, foram contrários Thiago Vieira (PTB), Adalkiliano Avezão Junior (PODE) e José Carlos dos Reis (DEM).

O presidente da Casa, Martinho Baiano Leiteiro (PSB) não vota, e só o faz em caso de desempate.

REAJUSTE ANUAL

O valor, contudo, através de Resolução da Mesa Diretora, poderá ser atualizado, anualmente, de acordo com a disponibilidade de dotação orçamentária. Conforme dados do Portal da Transparência, o salário do presidente da Casa de Leis é de R$ 5,7 mil, outros que fazem parte da Mesa Diretora recebem salário mensal de R$ 4.750,00 e os demais R$ 3,8 mil.