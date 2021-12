Após voto contrário ao projeto de lei que prevê auxílio-alimentação de R$ 700,00 os vereadores, Thiago Vieira (PTB) decidiu ser transparente quanto a seu posicionamento na tribuna da Casa de Leis e, na manhã desta quinta-feira, 23, formalizou sua renúncia ao benefício.

Conforme o projeto, o auxílio-alimentação será concedido aos parlamentares a partir de 1º de janeiro de 2022.

“Para não haver dúvidas e deixar arestas, já protocolei a solicitação renunciando ao auxilio”, disse o vereador em mensagem enviada ao Extra de Rondônia.

Ele também explicou que, em 2021, não gastou nenhum real em diárias e abriu mão da linha ilimitada para celular entregue aos parlamentares pela Câmara.

“Zero passagem, zero gastos com diárias, e nada de mordomias. E, mesmo assim, venho mantendo um bom relacionamento com o deputado estadual Ezequiel Neiva, fazendo meus pedidos toda vez que ele vem à região do Cone Sul”, garantiu.

APROVADO POR 8 A 3

O projeto de lei de auxílio-alimentação aprovado pelos próprios vereadores foi incluído na pauta da sessão extraordinária às pressas. Thiago foi o único a justificar seu voto na tribuna do Legislativo.

Na ocasião Thiago disse que não é momento do vereador legislar em causa própria, enumerou as mordomias que cada vereador tem à disposição e questionou: “será que nós precisamos de mais privilégios?” (leia mais AQUI).