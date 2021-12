O serviço de implantação da iluminação dupla de LED na avenida Paraná avança rapidamente e já contempla metade da via.

Nesta semana, o deputado estadual Luizinho Goebel, autor da emenda que custeou a obra, visitou a obra na companhia do prefeito Eduardo Japonês, do secretário municipal de Obras, Marcelo “Boca”.

“É muito bom ver que a parceria da Prefeitura com o Legislativo estadual e municipal resulta em benefícios práticos para a população. Esta obra, solicitação do vereador Ronildo Macedo, está sendo executada pela Prefeitura de Vilhena com emenda minha, paga pelo Governo do Estado. Essas parcerias são fundamentais para uma cidade melhorar, de fato”, explica Luizinho Goebel.

Eduardo revelou que embora o trecho a ser contemplado tenha 3 km de extensão, são cerca de 6 mil metros de rede de iluminação.

Serão instalados 155 postes metálicos galvanizados a fogo e pintura eletrostática, da esquina da avenida Celso Mazutti até o fim da avenida, próximo à Brigadeiro Eduardo Gomes.

O irmão do vereador Ronildo, Ivanílcio Macedo, popularmente conhecido por “Bola”, representou o parlamentar na visita e elogiou a obra. A empresa começou a implantação da rede elétrica no início de novembro e prevê terminar o serviço ainda em 2021.

O investimento será de R$ 1.078.645,50, fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel.