Um desentendimento entre o ex e o atual namorado de uma mulher quase acaba em agressão em Vilhena.

O fato aconteceu nas primeiras horas desta segunda-feira, 3, entre as ruas 1504 e 1505, no bairro Cristo Rei.

Um internauta enviou um vídeo à redação do Extra de Rondônia em que narra que um homem, por não aceitar o fim do relacionamento, e ver sua ex com outro, tentou tirar a própria vida se jogando, junto com sua bicicleta, na frente de um carro.

Para saber mais sobre o episódio, o site entrevistou o internauta que gravou as imagens. El explicou, depois, que tudo não passou de um desentendimento entre o ex e o atual namorado da mulher. O ex foi até a casa da mulher, mas o atual estava lá. O ex então decidiu ir embora do local correndo e jogou a bicicleta na frente de um carro.

A polícia foi acionada e esteve no local dos fatos.