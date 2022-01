A Prefeitura Vilhena lançou o edital nº 03/2021 com abertura de processo seletivo simplificado que busca preencher 62 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de nível superior para atuação na Secretaria Municipal de Saúde. No cadastro reserva as contratações ocorrerão conforme a demanda do órgão.

As vagas serão para os cargos de Médico Pediatra (9), Médicos Cardiologista (4), Médico Neurologista (2), Médico Urologista (1), Médico Clínico Geral (28), Médico Infectologista (1), Médico Neonatologista (2), Médico Dermatologista (1), Médico Ortopedista (1), Médico Endocrinologista (1), Médico Intensivista (1), Médico Oftalmologista (2), Médico Otorrinolaringologista (1), Médico Pneumologista (1), Médico Psiquiatra (1) e Terapeuta Ocupacional (6).

O prazo de vigência do contrato será de um ano, a contar da data de assinatura do contrato e publicação no Diário Oficial do Município de Vilhena. Os salários vão até R$ 6.615,00

INSCRIÇÃO

Interessados deverão faze sua inscrição das 18H do dia 13 de dezembro de 2021 até Às 18h de hoje (03 de janeiro de 2022), pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemo8qBMIzp75wYC1iLbHWwfyfIq9MTSoRwKMNLJi2-YmQBkw/closedform. Não será cobrada taxa de inscrição.

Após a inscrição, o candidato deverá encaminhar o currículo, bem como os documentos de comprovação das informações (documentos pessoais, registro profissional, títulos, experiência profissional, em caso de pessoa com deficiência anexar laudo comprobatório), todos em arquivo PDF para o e-mail concursos.semus@vilhena.ro.gov.br.

PROVAS

A seleção dos profissionais será feita análise de títulos, com nota máxima de 100 pontos (doutorado, mestrado, residência/especialista, cursos de pós-graduação, experiência profissional e experiência a profissional em urgência/emergência, UTI ou SAMU).

As listagens com resultado final das notas dos candidatos serão divulgadas, por ordem de classificação, no portal www.vilhena.ro.gov.br, publicado no Diário Oficial de Vilhena.