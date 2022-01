Nas primeiras horas de sexta-feira, 31, a Polícia Militar (PM) de Cacoal prendeu em flagrante delito um suspeito de tentar furtar uma motocicleta no centro da cidade.

De acordo com informações, a pessoa que presenciou o fato, é amigo do proprietário da motocicleta e percebeu algo de estranho no local quando avistou o infrator tentando ligar o veículo, imediatamente ele com o proprietário da motocicleta abordaram o suspeito e o seguraram até a chegada da Polícia Militar.

Após todos os trâmites realizados no local, o criminoso foi encaminhado até a delegacia para o registro da ocorrência.