VISITA NA SICOOB FRONTEIRAS

Atualmente residindo no Maranhão, o tabelião Jorge Ronaldo dos Santos da empresa Serventia Notarial e de Registro de Tasso Fragoso, em temporada de férias com a família em Cacoal/RO, visitou a renomada cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS onde é cooperado, e foi recepcionado pelo presidente Carlos Biazi e pelo sócio fundador Gilmar Odorisi.

REVEILLON EM ALTO ESTILO

A elegante e bela Poliana Miranda da FIAT PSV Cacoal e Rolim de Moura/RO, com o esposo Wéder de Araújo, e os sobrinhos Gilberto Miranda Neto e Clarice Miranda Beltrame, curtiram o Reveillon no Belmond Copacabana Palace, hotel histórico em frente à Praia de Copacabana no Rio de Janeiro/RJ, que tem quase um século de existência ele continua a ser um dos mais importantes da cidade e do Brasil.

REVEILLON EM FAMÍLIA

A gerente de vendas Rute Mandrick da FIAT PSV Cacoal e Rolim de Moura, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, desfruta temporada de férias e passou o Reveillon no Pará com a família. Na foto Rute com a mãe Maria de Lourdes Mandrick e ladeadas pelas lindas filhas Geovana e Ana Clara Mandrick Arsênio.

REVEILLON 2022

O casal pecuarista Jorge e Elizete Marquiori Alves da empresa Zangus em Cacoal/RO, passou o Reveillon do jeito que gosta, sempre juntos.

CASA & DECORAÇÃO

Em Cacoal, registrei Nacilene Gois Souza em tarde de compras na CASA & DECORAÇÃO a maior loja de móveis e decoração de Rondônia, onde você encontra tudo para deixar sua casa mais linda ainda.