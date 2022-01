Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), com apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (NI) prenderam no final da tarde de quarta-feira, 5, D.R.S.A., de 22, suspeito de ter matado Leandro da Silva, de 23 anos, a pauladas no bairro União, em Vilhena.

Após o corpo ter sido encontrado, os investigadores saíram a campo em busca de informações que levassem ao autor ou autores do crime.

Os policiais chegaram ao suspeito que estava escondido num sítio na área rural da cidade, ele recebeu voz de prisão e foi apresentado ao delegado Fábio Campos que o que flagranteou por homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O suspeito confessou o crime em detalhes, dizendo que teve ajuda de um comparsa, ele teria enforcado a vítima enquanto o outro aplicava golpes de faca, depois passou a golpear a vítima com um pedaço de madeira na cabeça.