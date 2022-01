Voltado para alunos de escolas públicas e famílias de baixa renda, com idade entre 07 a 17 anos, o projeto social de Karatê Treinando Campeões é uma iniciativa coordenada pela Associação Champions Club, e está com inscrições abertas para formação de turmas.

O período de inscrição é de 10 a 20 de janeiro de 2022, interessados deverão procurar a Academia Champions Clube no horário de 16h a 18 h munidos de com cópias dos seguintes documentos: aluno — Certidão de nascimento, comprovante de endereço e comprovante do Número de Identificação Social (Nis); Pais/responsável — RG, CPF ou Carteira de Habilitação.

De acordo com os coordenadores, no ato da inscrição é necessária a presença dos pais/ou responsável. O projeto Social de Karatê Treinando Campeões conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Prefeitura de Vilhena, Grupo Trevo, Eternize fotografia, comunidade, pais e alunos.

Quer fazer parte desse projeto como aluno ou apoiador, basta procurar a Associação Champions Club que está localizada na Avenida Melvin Jones, número 1177 Segundo Andar, Bairro Cristo Rei.