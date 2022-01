A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgou o cronograma de datas para os pais ou responsáveis realizarem o período de reserva para a rematrícula dos alunos da rede municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, em Vilhena.

A primeira etapa acontece de forma online, na próxima segunda-feira 10, indo até o dia 12, e deve ser feita pelo site: http://tagnos.com.br/educacao/vilhena

“Os pais ou responsáveis, deverão entrar no site, que deixamos à disposição, entre os dias 10 a 12 de janeiro e fazer a reserva da vaga. Esta etapa será apenas online, a partir daí, acontece a rematrícula de forma presencial, onde o responsável deve ir até escola onde a vaga foi reservada, com os devidos documentos. Este processo tem que ser feito em no máximo 48h após ser concluída a reserva online”, explica Amanda Areval, secretária municipal de Educação.

Na etapa presencial é necessário que os responsáveis levem a cópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, CPF do aluno, cartão do SUS, tipagem sanguínea, comprovante de endereço, cartão bolsa família (se houver), RG e CPF do responsável, cartão de vacina e uma foto 3×4.

Todas as informações sobre o ano letivo de 2022 da rede pública municipal foram publicadas pela Semed no Diário Oficial de Vilhena Nº 3395 desta sexta-feira, 07, e pode ser acessado AQUI.