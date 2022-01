O ano de 2021 foi de grandes conquistas para agricultura do estado de Rondônia. Mais de 200 convênios foram assinados em 2021 com associações de produtores rurais e prefeituras municipais para transferência de recursos e repasse de bens, com o objetivo de fortalecer o setor da agricultura familiar em Rondônia com novos equipamentos e maquinários agrícolas.

Os recursos repassados para as prefeituras e associações são provenientes de emendas parlamentares dos deputados estaduais e recursos próprios do Governo de Rondônia. No total, 50 prefeituras municipais e 78 associações de todo o Estado foram beneficiadas com o valor de R$ 14.786.007,45, através de assinatura de Termo de Fomentos e Termos de Convênios.

Todo o valor repassado servirá para a compra de vários equipamentos, sendo: veículo Pick UP, carretas basculantes, máquina picadeira, máquina empacotadeiras, compactador de silagem, colhedora de forragem, pulverizador, grade niveladora, balanças mecânicas de bovinos, aquisição e transporte de toneladas de calcário, grade aradora, ensiladeiras, sulcador, botijões em alumínio, carreta agrícola, semeadora a lanço elétrica, perfurador de solo, distribuidor de calcário e adubo, roçadeira hidráulicas, entre outros.

Os bens adquiridos servirão para a realização dos serviços de atendimento às famílias de produtores rurais na área rural auxiliando nos programas municipais, dos serviços de transporte de insumos, de produção de silagem, de distribuição de sementes e de perfuração do solo, serviços de plantio e colheita de rizoma, tubérculo e batatas, serviços de silagem de milho e de capineira, plantio de grãos, limpeza do pasto e aceiros, secagem de café, descompactação do solo e controle de plantas daninhas, entre outros.

O Governo de Rondônia por meio da Seagri também assinou vários Termos de Convênios para repasse de bens com 60 prefeituras. Os bens foram adquiridos através de emenda de bancada federal e recursos do Estado. Entre os bens estão: caminhão caçamba, retroescavadeira, pá carregadeira, roçadeiras, mini câmara frigorífica, caixas tipo monoblocos, balança eletrônica, entre outros.