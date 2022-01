O Real Ariquemes se despede nesta terça-feira, às 12 horas (horário de Rondônia), diante do ASSU-RN no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela última rodada do grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. O torcedor do Furacão do Vale do Jamari poderá acompanhar o duelo pela Eleven Sports.