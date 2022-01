O Deputado Estadual, Jhony Paixão (Republicanos), vem a público esclarecer fatos noticiados na manhã desta sexta-feira (14), em virtude da operação realizada pela Polícia Civil.



O parlamentar se coloca inteiramente à disposição da Justiça para elucidar qualquer fato que seja necessário, pois está tranquilo quanto a todas as suas ações em sua vida privada e pública.



Com relação ao objeto da denúncia a ser investigada, o deputado Jhony Paixão esclarece que ainda não teve acesso aos autos do inquérito. Entretanto, reafirma seu desejo de que os fatos sejam esclarecidos o mais breve possível, para que não reste dúvidas quanto a idoneidade com que vem atuando no Legislativo Estadual.



Por fim, Jhony Paixão ressalta a importância da autonomia dos Poderes e que confia no trabalho probo da Polícia Investigativa e do Ministério Público e, que tem convicção, que não há nenhum fato que possa macular a sua honra e a de sua família.