As férias estavam ótimas, porém era preciso retornar ao trabalho. O lazer, os contatos interpessoais, a despreocupação, rever familiares, a praia e a comida caseira, tudo era encantador! Era evidente que foram semanas gostosas e restauradoras; por outro lado o dever o chamava de volta ao trabalho.

Bem cedo, na segunda feira, lá estava ele no escritório. Muitas questões pendentes aguardando posicionamentos, decisões e respostas. O saldo bancário estava negativo. As vendas do final do ano haviam sido fracas, como de costume, porém as despesas fixas se mantinham irredutíveis e indiferentes ao humor do mercado.

Então começaram os esforços para regularizar o caixa. Identificar as opções existentes, sondagem junto aos bancos, avaliar o aspecto custo/benefício de cada operação e a seguir agir de modo adequado.

O estoque estava em bom nível e isso era importante. Como fazê-lo girar rapidamente? Qual a melhor contribuição que ele poderia trazer na atual conjuntura?

A próxima prioridade era encarar as vendas do mês, que estavam fracas e precisavam aumentar rapidamente. Seria ingenuidade repetir as ações tradicionais. Quem sabe investir em propaganda ou então realizar uma promoção especial por prazo determinado? Era imperioso sair da mesmice e agredir o mercado, em busca de recursos financeiros.

Nessas horas é indispensável ter uma equipe competente, criativa e flexível. É preciso uma equipe que pense, raciocine e saiba aplicar o plano de ação; que seja rápida, produtiva e eficaz. É preciso colaboradores ousados e comprometidos com resultados, em vez de simplesmente repassar o problema para a diretoria.

Todas as organizações comerciais são, por natureza, orientadas para a obtenção de resultados. Contudo, há uma diferença brutal entre o melhor e o mais fraco (em cada setor). É muito triste quando uma firma é tolerante com a incompetência profissional; quando não emprega critérios para avaliar o desempenho de seus funcionários. Bom seria se fizéssemos uma auto avaliação sistemática de nosso trabalho, inclusive com atribuição de notas.

Nem todas as organizações possuem um cadastro de clientes, que permita acompanhar as compras mensais, com a emissão de relatórios compatíveis. Isso é de fundamental importância. Esta é uma ferramenta gerencial indispensável. O exame da atuação dos clientes é instrutivo, traz lições válidas, além de identificar oportunidades de novas receitas.

O quadro acima exibe, com propriedade, a vida, rotina e desafios de muitos empresários/as. Espero que este material possa, de alguma forma, contribuir para o aprimoramento de nossos homens e mulheres de negócio, sejam eles diretores, gerentes ou supervisores. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.