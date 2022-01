Vilhena registrou 73 novos casos e 116 recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h desta quinta-feira, 27, 16.956 casos confirmados de vilhenenses, 70.379 vacinados com a 1ª dose e 61.073 vacinados com a 2ª dose, 2.073 vacinados com dose única, 10.818 vacinados com dose de reforço, 282 óbitos de vilhenenses, 122 óbitos de moradores de fora.

Há atualmente no município 446 casos ativos, 472 casos suspeitos, bem como 16.227 já recuperados, 31 transferidos e 409 atendimentos no ambulatório.

Há 20 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, 16 de Vilhena e 4 de outros municípios, um de São Felipe d’Oeste, um de Espigão do Oeste e dois de Cerejeiras. Destes, 9 estão na UTI, sendo 6 intubados, uma do sexo feminino com 80 anos (2 doses) e cinco do sexo masculino com 61 (não vacinado), 75 (3 doses), 69 (2 doses), 69 (3 doses) e 36 anos (2 doses).

Há 3 pacientes com respiração não invasiva, dois do sexo masculino com 74 (2 doses) e 77 anos (3 doses) e uma do sexo feminino com 80 anos (não vacinado). Nas Enfermarias há 11 pacientes, sete do sexo masculino com 59 (2 doses), 43 (1 dose), 58 (não vacinado), 84 (2 doses), 50 (1 dose) e 53 anos (2 doses) e 55 anos (2 doses) e quatro do sexo feminino com 61 (não vacinado), 81 (2 doses), 59 (2 doses) e 72 anos (3 doses). A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 45% (sendo 45% na UTI e 46% nas Enfermarias).