A Sicoob Credisul realizará de 03 de fevereiro a 25 de março a rodada de Pré-Assembleias 2022. Nas reuniões, a diretoria da cooperativa apresentará a prestação de contas, o modelo de distribuição de sobras e as ações desenvolvidas no ano de 2021.

Este ano também haverá a votação para eleição de novos delegados, representantes dos cooperados de cada unidade, que acontece a cada 4 anos.

O cronograma tem início com os municípios de Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste e Colorado do Oeste, em Rondônia. A reunião com os cooperados dessas localidades acontecerá no dia 3 de fevereiro no formato digital pelo App Moob, com início às 19h. Os participantes concorrerão a Poupanças de R$ 2 mil.

Já o formato das Pré-Assembleias nas cidades de Mato Grosso, Acre, Amazonas e demais municípios de Rondônia, será confirmado uma semana antes da data de cada reunião, pois irá depender do protocolo de prevenção da pandemia da Covid-19 em cada cidade.

A Pré-Assembleia é o momento de maior conexão entre cooperado e cooperativa, onde os associados podem tirar dúvidas sobre a gestão da instituição e dar sugestões. As reuniões acontecem antes da Assembleia Geral Ordinária (AGO) com os delegados, marcada para 26 de março.

Confira todas as datas:

03/02 (App Moob) – Cabixi (RO), Cerejeiras (RO), Colorado (RO), Corumbiara (RO) e Pimenteiras do Oeste (RO);

07/02 – Comodoro (MT);

08/02 – Campos de Júlio (MT);

14/02 – Campo Novo do Parecis (MT);

15/02 – Tangará da Serra (MT);

16/02 – Cuiabá e Várzea Grande (MT);

17/02 – Cáceres (MT);

21/02 – Sapezal (MT);

22/02 – Nova Mutum (MT);

23/02 – Sorriso (MT);

24/02 – Lucas do Rio Verde (MT);

07/03 – Porto Velho e Candeias do Jamari (RO);

08/03 – Jaci-Paraná (RO);

09/03 – Triunfo e Itapuã do Oeste (RO);

10/03 – Humaitá (AM);

14/03 – Rio Branco (AC);

15/03 – Nova Califórnia/Extrema (RO);

16/03 – União Bandeirantes (RO);

17/03 – Vista Alegre do Abunã (RO);

21/03 – Rio Pardo (RO);

22/03 – Jacinópolis (RO);

23/03 – Nova Dimensão (RO);

24/03 – Nova Mamoré (RO);

25/03 – Vilhena (RO);