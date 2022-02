O Barcelona Futebol Clube será o representante de Rondônia na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3.

O Catalão Vilhenense formalizou na última semana sua participação na competição nacional após ter ficado com o vice-campeonato estadual feminino no último ano.

Em sua campanha no Estadual Feminino, o Barcelona venceu no último sábado o Espigão por 11 a 0 na estreia. E, na decisão, acabou sendo derrotado no domingo pelo Real Ariquemes por 2 a 0. As partidas foram realizadas no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal.

Em 2022, a CBF vai inaugurar uma nova divisão do futebol nacional: o Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, com a participação de 32 clubes.

Além do Barcelona na Série A3, o Rondônia também conta com o Real Ariquemes na Série A2.