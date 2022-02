Assíduos internautas do Extra de Rondônia enviaram à redação do site, na tarde desta quinta-feira, 3, vídeos em que mostram a precariedade da conhecida “Estrada do Capim”, localizado nos limites dos municípios de Vilhena, Chupinguaia e Pimenta Bueno, na região do Cone Sul de Rondônia.

As imagens (assista abaixo) mostram um trator puxando um caminhão que ficou atolado num trecho daquela estrada.

Conforme os internautas, o trecho está localizado próximo ao distrito do Guaporé. “Tem um trecho a frente que tem um morro e me disseram que não tinha como subir. Nem mesmo caminhonetes traçadas conseguem passar, só passam com auxílio de trator”, disse um dos internautas.

Nesta quinta-feira, 3, o Extra de Rondônia também divulgou matéria a respeito da promessa feita por governantes com relação ao asfaltamento da “Rodovia do Boi”, em Corumbiara, que, após ser anunciado há cinco anos, até agora não sai do papel. Devido a esta situação, a estrada se encontra intrafegável (leia mais AQUI).

