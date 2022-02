A Sicoob Credisul realizou na quinta-feira, 03 de fevereiro, a Pré-Assembleia 2022 dos municípios de Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Pimenteiras do Oeste.

A reunião ocorreu on-line, transmitida pelo App Moob. Apresentada por Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, e de forma remota por Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, a reunião mostrou os resultados da cooperativa, as ações e os projetos sociais, com foco na região do Cone Sul de Rondônia. O encontro contou com a participação de 547 cooperados, que votaram e elegeram os delegados de cada unidade, que os representarão pelos próximos quatro anos.

Os delegados eleitos foram: Jair Roberto Gollo e Marcello Rossarolla (efetivos), Dinorvan Salmoria e Elias Murcilio da Silva (suplentes) em Colorado; Claúdia Dutra e André Mendes Gonçalves da Silva (efetivos), Juliana de Souza Ferreira e Edmar Walquir Woll (suplentes) em Cerejeiras; Francisco Luiz da Silveira (efetivo) em Corumbiara; Gilson Germano Laichter (efetivo) e Eliandro Marcio Perini (suplente) em Cabixi; e Antônio Marcos Pires (efetivo) e Jorgenete Vargas Quintão (suplente) em Pimenteiras.

Em 2021, a Sicoob Credisul realizou e apoiou financeiramente diversas entidades nas cidades Cone Sul de Rondônia. As ações e doações para as áreas social, ambiental, saúde, educacional e de segurança da região totalizaram R$ 271.716,18.

Vilmar Saúgo ressaltou que a Sicoob Credisul tem feito um caminho reverso ao das grandes instituições financeiras. “Enquanto a maioria das instituições bancárias fecha agências, nós inauguramos novas unidades e, com isso, temos obtido resultados excelentes”. Já Ivan Capra destacou que a cooperativa apresentou um crescimento extraordinário, pontuando que as agências estão no caminho certo. “Quero parabenizar todas as unidades e reforçar que sempre procuramos ser o melhor negócio para os nossos cooperados”.

Durante a live, os participantes concorreram a 10 Poupanças de R$ 2 mil. Os ganhadores foram: Ana Santos Lopes, Alessandra Aguiar do Nascimento, Edione de Oliveira Alves de Pimenteiras do Oeste (RO); Johnni Pereira Renner, Maria Aparecida de Oliveira Campos Campagnolli, Maria do Carmo Ribeiro Moreira, Marciane Sperotto, Regiane Cristina de Souza Vieira e Rosely Fátima de Oliveira da Silva de Cerejeiras (RO); e Gabriel Ferreira Zolinger de Colorado do Oeste (RO).

Na próxima terça-feira, 08 de fevereiro, acontecerá a Pré-Assembleia 2022 para as cidades de Comodoro e Campos de Júlio, no Mato Grosso. A reunião também será on-line pelo App Moob.