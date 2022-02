Vilhena vai devolver exatos R$ 982 mil de recursos governamentais que não foram aplicados na pandemia em 2021.

Os projetos de leis, de números 6.303/2022 e 6.312/2022 – que tratam do assunto foram discutidos na manhã desta terça-feira, 8, durante a 1ª sessão ordinária na Câmara de Vilhena.

O primeiro projeto, no valor de R$ 757.048,49, é proveniente do Governo Federal, e, o segundo, no valor de R$ 225.216,43, é do governo estadual.

“É lastimável. Isso mostra que os gestores da Saúde não têm tempo para trabalhar pelo setor”, desabafou o presidente do Legislativo, Ronildo Macedo.

Em mensagem enviada aos parlamentares, o prefeito Eduardo Japonês (PV) explicou que a restituição do valor teve o prazo findados em 2021. E, ao mesmo tempo, solicitou do parlamento urgência na aprovação de abertura de crédito de R$ 8 milhões, para aplicação em ações de enfrentamento ao coronavírus, para aquisição de medicamentos, material penso, oxigênio, peças para manutenção de equipamentos, despesas de pessoal e outros.

No final da sessão, os projetos foram aprovados por unanimidade.

PROBLEMAS ENTRE PODERES

Em tempo, ainda, na sessão, o vereador Pedrinho Alves (Avante) analisou os problemas de relacionamento entre o prefeito Eduardo Japonês e sua equipe e os membros do Legislativo, o que, para ele, prejudicou o município.

Pedrinho citou o importante papel da Casa de Leis ao lembrar a rejeição do projeto milionário, que tinha por objetivo a contratação de enfeites natalinos. Contudo, ele acredita que 2022 será um ano diferenciado. “Acredito que haverá diálogo e os vilhenenses serão os beneficiados com tudo isso”, avaliou.