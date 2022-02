Acontece neste final de semana em Vilhena, a seletiva estadual para o Gymnasiade Escolar 2022, nas modalidades de judô, basquete 3 x 3 e vôlei de praia.

Abertura será a partir das 8h no Ginásio Geraldão. O evento é base para competição nacional que será realizada nas cidades de Aracaju, no Sergipe, Maricá, no Rio de Janeiro, e Rio Branco, no Acre.

