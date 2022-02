Conforme anunciado dias antes, um grupo de profissionais do Magistério se reuniu, no final da manhã desta segunda-feira, 14, em frente ao gabinete do prefeito Eduardo Japonês (PV), em Vilhena, reivindicando a aplicabilidade do reajuste de 33,24%, concedido pelo Governo Federal pela Portaria nº 67 de 4 de fevereiro de 2022.

A referida Portaria define e confirma o piso salarial nacional do magistério para o valor de R$ 3.845,63 (leia mais AQUI).

Vestidos de preto, os profissionais ainda argumentam que o reajuste já deveria ser legitimado em janeiro de acordo com Parágrafo Único, do art. 5º da lei 11.738/2008. Ainda, solicitam que o reajuste seja enviado, à Câmara de Vereadores, em separado do PCCR-Educação.

A vereadora Vivian Repessold (PP), que é professora efetiva do município, também participou e apoiou a manifestação.

“O reajuste anunciado pelo Presidente Jair Bolsonaro autoriza os municípios a fazer um repasse de 33,24%. No entanto, estamos tendo problemas para que o servidor da Educação recebe esse repasse. Espero que o prefeito nos recebe a informa como e quando chegará esse repasse ao servidor da Educação. A proposta é que ele reconsidere o que tem falado nas mídias de que não vai dar o reajuste e que, realmente, faça valer o que foi anunciado pelo Governo Federal”, explicou a parlamentar.

https://

https://