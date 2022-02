O município de Cerejeiras/RO recebeu recursos oriundos de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), através de um convênio entre o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – SEOSP/RO; nº 2021NE000366 e a Prefeitura Municipal de Cerejeiras para a construção de calçadas na Avenida Integração Nacional, área urbana do município. O valor da emenda para o calçamento liberado é de R$ 712.706,60.

O anúncio da liberação do recurso financeiro foi realizado pelo deputado Luizinho em reunião com a Prefeita Lisete Marth (PV), vice-prefeito José Carlos Valendorff (PP), Secretário da Agricultura do Estado, Evandro Padovani, Secretários Municipais e Vereadores.



“Agrademos ao deputado Luizinho Goebel por mais uma vez valorizando nosso município. A construção desse trecho de calçamento na Avenida é uma solicitação muito importante e ficamos muito felizes com a realização desse projeto que com certeza melhora a qualidade de vida dos nossos munícipes que ali residem”, destacou a Prefeita Lisete Marth.



Os recursos liberados e conquistados são fruto de reivindicações dos vereadores Samuel Carvalho (PTB), Elói Antônio Ronsani (PV) e Reinaldo Caburé (PV), que viajaram a Porto Velho no ano passado, ocasião em que visitaram o deputado Luizinho e solicitaram a destinação dos recursos.



Segundo o parlamentar, a liberação do recurso foi destinada para serem aplicadas em infraestrutura urbana e permite que o município melhore a avenida na construção de calçamento, visando uma melhor qualidade de vida dos cerejeirenses, destacou Goebel.